В Сургуте проходит форум «Югра молодежная»

Сургуте в субботу начал работу III региональный форум " Югра молодежная", организаторами которого выступили департамент общественных и внешних связей автономного округа и центр "Открытый регион".

В течение трех дней 150 юных югорчан будут изучать основы журналистской профессии.

"В Сургут съехались студенты, молодые журналисты, блогеры, специалисты в области PR в возрасте до 35 лет, специалисты медиасферы органов государственной власти автономного округа, лидеры студенческих средств массовой информации, сотрудники образовательных организаций высшего образования автономного округа, отвечающие за политику в сфере медиа, молодые люди, реализующие собственные проекты в сфере медиа или планирующие создать средства массовой информации", — сообщают организаторы.

Как отметила заместитель директора департамента — начальник управления по обеспечению открытости органов власти Галина Липатова, цель форума — развитие профессиональных навыков и компетенций инициативной молодежи в сфере журналистики, связей с общественностью, продвижения в социальных сетях, блогосферы и медиаменеджмента. "Мы создаем окружную площадку сообщества молодых журналистов, блогеров и создателей медиаконтента. Для выполнения этой социально значимой задачи приглашены восемь ведущих экспертов в своих сферах из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. Думаю, встречи с ними будут интересны не только участникам молодежного форума, но и всему профессиональному журналистскому сообществу", — добавила она.

Профессиональные компетенции участники форума смогут приобрести или развить на семинарах, мастер-классах, в деловых играх. Профессионалы помогут форумчанам планировать и координировать работу окружной площадки молодых журналистов, блогеров и создателей медиаконтекта, научат создавать социально значимый медиаконтент (видеоролики, фотографии, тексты и т.п.), взаимодействовать с представителями власти для решения социально значимых задач, прежде всего в сфере профилактики социально опасных явлений в обществе, поддержки проектов в сфере краеведения и патриотического воспитания.

Так, ведущая радио Energy, куратор интерактивного проекта "Мост" (Санкт-Петербург) Анна Тимофеева проведет мастер-класс, посвященный особенности развлекательного радиовещания, расскажет, что нужно уметь делать, чтобы стать успешным радиоведущим, и как это может помочь в создании социального проекта.

Модератор мастер-класса "С камерой на "ты" — основатель проекта по производству видеосюжетов "VSetyah" (Екатеринбург) Марина Алехова.

Журналист, блогер, руководитель направления дистрибуции контента сети городских порталов (Санкт-Петербург) Александр Жиров станет модератором мастер-класса "Блоги, мессенджеры и паблики — и почему все это не имеет значения, если у вас плохой контент". Генеральный директор АНО "Русские репортеры" Дмитрий Михайлин выступит с лекцией "Антифейк: как отличить ложь от правды".

Главный редактор портала "Такие дела" (Москва) Анастасия Лотарева на основе освещения антинаркотической темы объяснит, как журналисту рассказывать о сложных темах.

Мастер курса режиссуры неигрового кино и телефильма, доцент Санкт-Петербургского института культуры, шеф-редактор видеостудии "Горизонт — media" Людмила Познякова проведет мастер-класс "Короткометражное социальное кино: драматургия, жанры, визуализация (на примере российских и зарубежных фильмов)".

В финале форума состоится защита проектов участников форума, презентация конкурса видеороликов и печатных материалов "Югра молодежная". Лучшие молодые корреспонденты округа по итогам форума отправятся в Москву на стажировку в Школу реальной журналистики.