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Соловьев поведал о «мести Петрова и Боширова»
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Соловьев рассказал о «мести Петрова и Боширова» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Журналист Владимир Соловьев отреагировал на сообщение об эвакуации в ночного клубе в Британии.
«Конечно, это «месть Петрова и Боширова». Разве есть еще хоть что-то в этом мире в чем не виновата Россия?» — написал Соловьев в Twitter.
Ранее в субботу около 40 посетителей ночного клуба в британском городе Борнмут эвакуировали из-за того, что в помещении распылили неизвестное вещество.
Британия подозревает россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.
Ранее Владимир Соловьев подвергал сомнению технологии, якобы разоблачившие Руслана Боширова.
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