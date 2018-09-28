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Монголы пожаловались на гонения в Бурятии
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Монголы пожаловались на гонения в Бурятии 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Солист Бурятского государственного академического театра оперы и балета (БГАТОиБ) Ариунбаатар Ганбаатар объявил об уходе из учреждения из-за действий главы Бурятии Алексея Цыденова. Об этом сообщает местный портал ARD.
Певец написал в Twitter (публикация удалена, но ARD приводит ее скриншот и перевод текста), что в театр приходил глава республики и «практически выгнал нас».
«Говорит, не позволит работать в этом театре монголам», — отметил Ганбаатар.
По его словам, в случившемся Минкульт республики винит худрука оперной труппы Дариму Линховоин, которая на собрании 23 сентября с участием Цыденова пригрозила уйти из театра, если на должность директора «поставят другого человека» вместо уволенной без объяснения Аюны Цыбикдоржиевой, семь лет возглавлявшей БГАТОиБ.
Встреча была посвящена увольнению Цыбикдоржиевой. Коллектив выступил в ее поддержку, пишет «Байкал-Daily», однако власти не изменили свое решение. Объяснений также не последовало, но в ходе собрания Цыденов, как передает агентство «Байкал Медиа Консалтинг», обратил внимание на «достаточно скандальные» вещи в работе театра, в частности на большой разрыв в заработных платах и многочисленные финансовые нарушения, выявленные Счетной палатой. Линховоин в заслугу уволенному директору высокие зарплаты сотрудников учреждения, на что глава республики ответил, что это заслуга не Цыбикдоржиевой или местных властей, а результат исполнения майских указов президента России.
По итогам скандала театр также покинул его ведущий солист Михаил Пирогов.
Пресс-секретарь главы Бурятии в комментарии ARD повторил призыв Цыденова к театру чаще привлекать к сотрудничеству сторонних артистов, чтобы «держать соответствующий уровень и не опуститься на уровень местной самодеятельности».
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