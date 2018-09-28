Монголы пожаловались на гонения в Бурятии

Певец написал в Twitter (публикация удалена, но ARD приводит ее скриншот и перевод текста), что в театр приходил глава республики и «практически выгнал нас».

«Говорит, не позволит работать в этом театре монголам», — отметил Ганбаатар.

По его словам, в случившемся Минкульт республики винит худрука оперной труппы Дариму Линховоин, которая на собрании 23 сентября с участием Цыденова пригрозила уйти из театра, если на должность директора «поставят другого человека» вместо уволенной без объяснения Аюны Цыбикдоржиевой, семь лет возглавлявшей БГАТОиБ.

Встреча была посвящена увольнению Цыбикдоржиевой. Коллектив выступил в ее поддержку, пишет «Байкал-Daily», однако власти не изменили свое решение. Объяснений также не последовало, но в ходе собрания Цыденов, как передает агентство «Байкал Медиа Консалтинг», обратил внимание на «достаточно скандальные» вещи в работе театра, в частности на большой разрыв в заработных платах и многочисленные финансовые нарушения, выявленные Счетной палатой . Линховоин в заслугу уволенному директору высокие зарплаты сотрудников учреждения, на что глава республики ответил, что это заслуга не Цыбикдоржиевой или местных властей, а результат исполнения майских указов президента России.

По итогам скандала театр также покинул его ведущий солист Михаил Пирогов

Пресс-секретарь главы Бурятии в комментарии ARD повторил призыв Цыденова к театру чаще привлекать к сотрудничеству сторонних артистов, чтобы «держать соответствующий уровень и не опуститься на уровень местной самодеятельности».