Задержан травивший россиянок лидер «Мужского государства»

Создатель «Мужского государства» Владислав Поздняков задержан в Нижнем Новгороде. Об этом мужчина написал на своей странице во «ВКонтакте».

Поздняков добавил, что в его съемной квартире проводят обыски.

Ранее в Хабаровске сотрудниками ФСБ были задержаны создатели местного филиала «Мужского государства» — Виктор Карташов Сергей Жеребцов . Они устраивали сходки, где делали коктейли Молотова и взрывали в заброшенном здании, готовясь к нападениям. По версии следствия, Жеребцова и Карташова объединяла ненависть к женщинам, которых они считали проститутками, и к народам Кавказа, потому что «они убивают русских людей, а полиция закрывает на это глаза».