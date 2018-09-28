Ещё
Задержан травивший россиянок лидер «Мужского государства»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Задержан травивший россиянок лидер «Мужского государства» 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: страница Владислава Позднякова во «ВКонтакте»
Создатель «Мужского государства» Владислав Поздняков задержан в Нижнем Новгороде. Об этом мужчина написал на своей странице во «ВКонтакте».
Поздняков добавил, что в его съемной квартире проводят обыски.
Ранее в Хабаровске сотрудниками ФСБ были задержаны создатели местного филиала «Мужского государства» — Виктор Карташов и Сергей Жеребцов. Они устраивали сходки, где делали коктейли Молотова и взрывали в заброшенном здании, готовясь к нападениям. По версии следствия, Жеребцова и Карташова объединяла ненависть к женщинам, которых они считали проститутками, и к народам Кавказа, потому что «они убивают русских людей, а полиция закрывает на это глаза».
«Мужское государство» — движение и одноименная закрытая группа «ВКонтакте», в которой состоят более 150 тысяч подписчиков. Идеологией как основной группы, так и официальных 39 филиалов в разных городах стран СНГ является национализм и женоненавистничество, описанная как «национал-патриархат». В интервью «Ленте.ру» Поздняков призывал травить россиянок, которые общались с иностранными фанатами во время чемпионата мира по футболу, называя их «шлюховатыми натащами».
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель отказывает Путину в почестях161
«Пугачева отдала дочь от Кузьмина в детский дом»31
Новейший истребитель США разбился201
Грузия выставила России жесткое требование723
«Какая глупая смерть»: трагедия в Петербурге41
Видео
01:20
Новейший истребитель США разбился
Происшествия Армия
01:36
Мощный взрыв в Чечне попал на видео
Пожары Происшествия
01:33
Убийство известного рэпера попало на видео
Шоу-бизнес Криминал
06:07
Меркель отказывает Путину в почестях
В мире Политика
02:11
Старт продаж iPhone в Москве вылился в скандал
Общество
05:01
«Пугачева отдала дочь от Кузьмина в детский дом»
Шоу-бизнес
03:42
«Какая глупая смерть»: трагедия в Петербурге
Происшествия
01:21
Раскрыты подробности в деле убийства журналистов РФ
Происшествия
03:32
Россия нашла новый ответ на трагедию с Ил-20
Армия Ближний Восток
02:04
Максакова тайно вышла замуж и пожалела
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение