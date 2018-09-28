Задержан травивший россиянок лидер «Мужского государства» 

Создатель «Мужского государства» Владислав Поздняков задержан в Нижнем Новгороде. Об этом мужчина написал на своей странице во «ВКонтакте».
Поздняков добавил, что в его съемной квартире проводят обыски.
Ранее в Хабаровске сотрудниками ФСБ были задержаны создатели местного филиала «Мужского государства» — Виктор Карташов и Сергей Жеребцов. Они устраивали сходки, где делали коктейли Молотова и взрывали в заброшенном здании, готовясь к нападениям. По версии следствия, Жеребцова и Карташова объединяла ненависть к женщинам, которых они считали проститутками, и к народам Кавказа, потому что «они убивают русских людей, а полиция закрывает на это глаза».
«Мужское государство» — движение и одноименная закрытая группа «ВКонтакте», в которой состоят более 150 тысяч подписчиков. Идеологией как основной группы, так и официальных 39 филиалов в разных городах стран СНГ является национализм и женоненавистничество, описанная как «национал-патриархат». В интервью «Ленте.ру» Поздняков призывал травить россиянок, которые общались с иностранными фанатами во время чемпионата мира по футболу, называя их «шлюховатыми натащами».