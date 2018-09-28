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Россияне массово продают свою дружбу
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Россияне массово продают свою дружбу 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
В России с начала 2018 года в 16 раз выросло число объявлений, в которых россияне предлагают услугу «друга на час». Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на сервис объявлений Avito.
Наибольше с начала года число предложений было зафиксировано в сентябре. Сейчас на «Авито» опубликовано около 2,5 тысячи подобных объявлений.
В начале осени средняя стоимость «дружбы на час» упала на 20 процентов — до 600 рублей.
Больше остальных за эту услугу запросил пользователь по имени Александр: за 5 750 рублей он предлагает моральную поддержку, возможность «выплакаться» и обсудить любую ситуацию.
Одно из самых бюджетных предложений — 500 рублей, за которые пользователь Владимир предлагает вместе поиграть в футбол, покататься на велосипеде, приготовить шашлык или поговорить во время прогулки.
Ранее на «Авито» встречались услуги «обнимальщика» для одиноких людей (от 500 рублей в час), альпиниста, который снимает кошек с деревьев, и собутыльника на час.
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