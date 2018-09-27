Москва поймала Киев на нелепой лжи о Крыме

Информация украинских силовиков о существовании тайного водопровода из Украины в Крым является бредом. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя очередной фейк, распространяемый Киевом.

Подобные сообщения парламентарий назвал "маразмом и дезинформацией".

"Крым обходится без украинской воды", — сказал депутат в интервью РИА Новости.

Шеремет отметил, что Россия самостоятельно решает вопрос со снабжением водой полуострова. Так же ранее Москва решала вопросы, связанные с энергетической, продовольственной и транспортной блокадами Крыма, которые были инициированы Украиной.

Ранее прокуратура Незалежной заявила о существовании скрытого водопровода в Херсонской области. Как заявили украинские правоохранители, именно по нему идет подача воды на полуостров. В ведомстве также сообщили, что труба была обнаружена еще в 2014 году, пишет РИА ФАН.

Подача воды с Украины в Крым по Северо-Крымскому каналу была прекращена вскоре после воссоединения полуострова с Россией. В апреле прошлого года сообщалось, что власти Незалежной возвели дамбу на канале для перекрытия воды.

Некоторое время назад в Киеве заверили, что предпримут все усилия, лишь бы не возобновлять поставку днепровской воды на полуостров. С таким заявлением выступил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

Другое мнение у замглавы украинского министра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака. Он допустил возобновление поставок днепровской воды, но с одним условием: Россия, по его словам, должна признать полуостров "оккупированным".