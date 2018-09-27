Пока вы спали: Россию попросили остановить 

Путин сменил трех губернаторов
Президент России Владимир Путин сменил глав трех регионов, сообщает «Коммерсант». Новым временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края стал Олег Кожемяко, новым врио губернатора Астраханской области — Сергей Морозов, а новым врио главы Кабардино-Балкарии — Казбек Коков. По мнению политолога Ростислава Туровского, кадровые перестановки — это «заблаговременная» подготовка Кремля к выборам будущего года.
Порошенко попросил остановить Россию
Мир должен объединиться и остановить Россию, заявил президент Украины. Выступление Петра Порошенко на Генеральной ассамблее ООН транслировал украинский 5 канал. По словам Порошенко, молчание мировой общественности позволяет России множить трагедии, почему мир должен единым фронтом осудить действия Москвы и жестко ей ответить, среди прочего — усилив санкции.
Россия помогла ВМС Украины
Украинские корабли «Корец» и «Донбасс» преодолели Керченский пролив с помощью российских лоцманов, заявил каналу «112» генерала армии Украины Евгений Марчук. Ранее украинские ВМС похвастались проходом судов через пролив без «разрешения страны-агрессора». Однако Марчук рассказал, что на борту «Кореца» и «Донбасса» находились сотрудники российской лоцманской службы Керчи, без помощи которых украинским кораблям было бы сложно преодолеть мелководный пролив.
Австралия не поверила Минобороны РФ
Австралия верит в вину России в падении «Боинга» на Донбассе. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявила министр иностранных дел страны Марис Пейн. По ее словам, расследование международной Совместной следственной группы о том, что сбившая самолет ракета принадлежала России, было «независимым, беспристрастным и профессиональным», а доказавшее вину Украины расследование Минобороны РФ — не было.
Правительство озвучило свои цели
Правительство России представило проект документа об основных направлениях своей деятельности до 2024 года, сообщает РИА Новости. Среди прочего через шесть лет кабинет министров планирует добиться увеличения экспорта несырьевых неэнергетических товаров и услуг, роста объема торговли с Индией и Китаем и объема инвестиций в высокотехнологичные компании. Также правительство преследует цель на 50% снизить число аварийно-опасных участков на всех дорогах страны, а на 20% — совокупный объем вредных выбросов в городах с самой сложной экологической ситуацией. Кроме того, кабмин намеревается реконструировать и капитально отремонтировать 40 детских театров и добиться попадания России в десятку стран по уровню читательской, математической и естественно-научной грамотности.