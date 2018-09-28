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«Макового» пенсионера затравили на Первом
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Осужденному за мак пенсионеру устроили травлю на Первом канале 

Рамблер + ещё 8 2 часа назад
Пенсионера Игоря Трошева, приговоренного к условному сроку из-за мака на участке, затравили в эфире передачи «Пусть говорят». Об этом сообщает «Ура.ру».
Некоторые гости программы заявили, что грядки с маком в его огороде выглядят подозрительно ухоженными. По их мнению, 64-летний Трошев сажал мак специально.
«Мало дали. За такое нужно пожизненное заключение», — заявил один из участников съемок.
Представители антинаркотического движении сказали, что 467 кустов могли появиться на участке только по чьему-то заказу.
Ранее Пермский суд признал Трошева виновным в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства. Он получил год лишения свободы условно.
Сам Трошев заявил, что мак мог вырасти случайно из-за нового грунта, который он привез в начале сезона. Также выдвигалась версия, что семена ему на участок подбросили недоброжелатели.
Агроном, участвовавший в процессе, обратил внимание, что растение высажено неравномерно и не было культивировано.
Однако в прокуратуре утверждали, что мак не смог бы вырасти сам в условиях Уральской климатической зоны. Также там заявили, что пенсионер несколько раз менял свои показания.
При этом 27 сентября прокуратура подала апелляцию на приговор. В ведомстве заявили, что суд, вынося приговор, не дал оценку «общественной опасности преступления»: доказательств, что Трошев выращивал мак на продажу, — нет.
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