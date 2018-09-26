Раскрыта настоящая личность обвиняемого в отравлении Скрипалей

Один из обвиняемых Лондоном в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери Руслан Боширов — на самом деле полковник российской военной разведки Анатолий Владимирович Чепига. Об этом сообщает The Telegraph.

После выпуска он попал на службу в 14-ю бригаду специального назначения в Хабаровске . Как отмечается, бригада активно участвовала во второй чеченской войне и была замечена на российско-украинской границе в 2014 году. Сам Чепига отправлялся на задания в Чечню трижды. В каких именно операциях он участвовал, выяснить не удалось, однако известно, что за время службы он получил 20 наград.

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В период между 2003-м и 2010 годом Чепига получил новую личность и стал Русланом Бошировым. Тогда же его перевели на службу в Москву. В столице он получил звание полковника и прошел обучение в Военно-дипломатической академии Минобороны России , известной как «Консерватория».

Сообщается, что в 2014 году Чепига получил медаль Героя России. Информация об этом представлена на сайте Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.

25 сентября сообщалось, что ФСБ начала проверку по факту утечки личных данных Александра Петрова и Руслана Боширова. Спецслужбы ведут поиск сотрудников МВД , продавших журналистам документы Петрова и Боширова, содержащие их личные данные.

5 сентября британское правительство обвинило Петрова и Боширова в покушении на семью Скрипалей. По заявлению премьер-министра Великобритании Терезы Мэй , мужчины въехали в страну по настоящим паспортам, выданным на вымышленные имена, они оба работают на российскую военную разведку и операция с большой долей вероятности была санкционирована Кремлем. Москва отвергла все обвинения, указав на их беспочвенный характер.