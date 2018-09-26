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Россияне отказываются от поездок в Израиль
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Россияне отказываются от поездок в Израиль 

Рамблер + ещё 20 2 часа назад
Фото: Reuters
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила, что из-за ситуации со сбитым Ил-20 россияне стали реже бронировать путевки в Израиль. Об этом сообщает «Интерфакс».
Число заявок начало падать с 17 сентября. Некоторые туроператоры зафиксировали отказы от уже забронированных туров. Кроме того, не востребованы туры на Новый год.
По словам Тюриной, раньше туристов не волновало, что Сирия и Израиль находятся рядом, но теперь россиянам кажется, что конфликт происходит непосредственно в небе над Израилем.
Самолет Ил-20 с 15-ю российскими военными на борту был сбит в Сирии 17 сентября. Все находившиеся на борту люди погибли.
В Минобороны РФ заявили, что Ил-20 был сбит ПВО Сирии из-за действий израильских летчиков. По версии ведомства, израильские F-16 создали опасную ситуацию и, прикрываясь российским самолетом, подставили его под огонь.
Израиль возложил ответственность за это на власти Сирии. В Армии обороны Израиля заявили, что Сирия запустила ракету, сбившую Ил-20, уже после того, как F-16 покинули воздушное пространство страны. Также в Израиле утверждают, что оповещали российских военных об ударах, но не уточняют, когда именно.
По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, это произошло за минуту до атаки. Россия оставила за собой право на «адекватный ответ».
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