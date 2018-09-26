Доренко оскорбил Голикову

Ранее Голикова заявила, что в России могут повысить возраст продажи алкоголя.

По словам Доренко, он бы сам все запрещал молодым людям до 25 лет. В то же время он посоветовал Голиковой вспомнить себя в шестнадцатилетнем возрасте.

«Голова кругом, гормон взрывает голову, вы пьяны животным оптимизмом, а какая-то 52-летняя старуха запрещает немного вина из пластикового стаканчика на пикнике», — написал он.

Доренко добавил, что подростки ждут 18-летия, чтобы законно попробовать «взрослые» напитки, но «старики и старухи опять запрещают».

«Татьяна Алексеевна, поверьте, чем раньше пороки хлынут на голову молодёжи, тем раньше они от этих пороков отвратятся», — подчеркнул он.

Доренко рассказал, что в 11 лет попробовал спирт, разведенный с водой, почувствовал себя плохо и долгие годы не пил спиртного. В 13 лет он впервые покурил план и никогда больше к этому не возвращался.

Он добавил, что «чем больше старичьё будет запрещать пороки — тем они будут слаще».

Голикова отмечала, что во многих странах, в том числе и у соседей России по СНГ, спиртное продают не с 18 лет, а с 20 или с 21 года. Она не согласилась с мнением, что запреты не дают эффект. По мнению вице-премьера, они эффективны, если их значение правильно доносить. Она подчеркнула, что Россия стремится к естественному приросту населения и увеличению продолжительности жизни граждан, а без снижения смертности от алкоголя и табака этого не добиться.