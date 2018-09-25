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Крики «испуганных» сосисок бьют все рекорды в Сети
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Крики «испуганных» сосисок бьют все рекорды в Сети 

Рамблер 1 час назад
Видео жарки колбасных полуфабрикатов вызвало необычайную реакцию пользователей Сети. В процессе приготовления сосиски начинают издавать пищащие звуки, похожие на плач нескольких детей. Подобный эффект автору ролика, опубликовавшему его под ником ok, удалось достичь, сняв раскаленную сковороду с огня и покачав её из стороны в сторону, при этом сосиски под воздействием толчков передвигаются по поверхности посуды и как будто плачут от страха, словно маленькие беззащитные существа. Видео «Испуганные сосиски» поразило воображение 530 тысяч человек, именно столько людей понаблюдало за процессом приготовления «страдающих» колбасок в течение одного дня.
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