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Россиянам раскрыли способ быстрого получения визы в США
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Россиянам раскрыли способ быстрого получения визы в США 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Fotolia
Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, в каких близлежащих странах россияне могут получить визу в США быстрее всего.
Оказалось, что самый короткий срок ожидания визы в Армении — немного больше месяца. По данным туроператоров, в Ереване сейчас есть даты для собеседования в октябре.
Также визу можно получить в странах Прибалтики и Финляндии, где срок ожидания составит от трех до четырех месяцев. А, например, в Казахстане визу в США придется ждать четыре-шесть месяцев, в то время как в Киеве — от шести месяцев.
Как уточнили эксперты, получить визу в США в Москве по-прежнему сложно, однако сейчас в московском консульстве появилось несколько дат для записи на получение визы в октябре.
«Пока открытие дат — чудо, а не закономерность, к сожалению. Что касается записи для тех, кому не нужно собеседование, и речь идет о продлении того же типа визы, то здесь окна в Москве есть и на сентябрь и на октябрь», — рассказала председатель Совета Партнерства Visit USA Маргарита Бабаян. Она уточнила, что на 18 октября удалось записать туристов, которые оплатили необходимые сборы еще до марта и апреля.
30 июля 2017 года президент России Владимир Путин заявил о сокращении персонала дипмиссий США в России на 755 человек. В связи с этим прекратилась запись на собеседование соискателей во всех консульствах США в России.
С 11 декабря 2017 года было возобновлено проведение собеседований во всех консульствах США на территории России, включая Москву. Однако получить «окно» для собеседования по-прежнему сложно. По данным туроператоров, в среднем гражданам РФ приходится ждать вызова на собеседование в консульство США в Москве около 300 календарных дней.
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