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Названы самые дешевые направления перелетов в октябре
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Названы самые дешевые направления перелетов в октябре 

BFM.RU + ещё 5 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Самые недорогие билеты в октябре — из Москвы в Псков, Санкт-Петербург, Хельсинки и Лейпциг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис OneTwoTrip.
Аналитики сервиса путешествий изучили стоимость перелета в оба конца из столицы в города России и в 30 стран Европы и ближнего зарубежья.
Выяснилось, что дешевле всего можно улететь в Псков: билеты стоят всего 1780 рублей. В 2980 рублей обойдется перелет в Санкт-Петербург. Столько же нужно заплатить и за возможность посетить Самару и Чебоксары. Замыкает рейтинг недорогих направлений по России Ростов-на-Дону — перелет туда стоит 3100 рублей.
Перелет в Минеральные Воды и Казань обойдется примерно в 3600 рублей, в Сочи — 4200 рублей.
Среди зарубежных направлений самый бюджетный перелет можно совершить в Хельсинки. Билет на рейс лоукостера обойдется всего в 4050 рублей.
Лейпциг можно посетить за 4600 рублей, Гюмри — за 5010 рублей. Немного дороже — 5900 рублей — стоит билет в Минск. Закрывает «бюджетную» пятерку Дебрецен: в этот венгерский город в октябре можно съездить всего за 6300 рублей.
Также в число недорогих направлений попали Дюссельдорф, Берлин и Стамбул. Перелет в эти города обойдется в сумму от 6300 до 7000 рублей.
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