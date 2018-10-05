Как будут спасать Крымский мост после катастрофы

Первое серьезное испытание выпало на долю строителей Крымского моста. Сегодня обрушился и перевернулся при падении один из пролетов возводимой железнодорожной части переправы. К счастью, никто не пострадал, но многотонная махина теперь лежит на мелководье.

Строители и инженеры думают над тем, как поднять упавший пролет. Дело это не быстрое, но, скорее всего, на сроки сдачи второй очереди Крымского моста происшествие не повлияет.

Строители говорят, что для подъема упавшего пролета потребуются, как минимум, два плавучих крана, которым предстоит не просто поднять тяжелую конструкцию, но сначала перевернуть ее в воздухе. Тут потребуется ювелирное мастерство крановщиков.

Если инженеры выяснят, что пролет поврежден, то придется заменить его на новый. Руководство завода "Воронежстальмост", где изготавливают конструкции для Крымского моста, заявило, что предприятие готово сделать еще один пролет и отправить его в Крым

"Если нужно, если скажут, то сделаем еще раз", — сказали на заводе.

Железнодорожный пролет Крымского моста упал с опор в Керченский пролив утром 4 октября. В Сети уже есть видео с места событий. Ролик выложили строители, проезжающие мимо. За кадром они активно, с применением ненормативной лексики, обсуждают лежащий вверх тормашками пролет и говорят про "жидкие" опоры.

Специалисты уже дали оценку случившемуся — по их мнению, причиной ЧП стала неисправность одной из домкратных систем, которая опускала многотонную конструкцию на опоры. Инженеры также указывают на то, что подобные небольшие аварии вполне возможны при создании столь крупного инфраструктурного объекта, как Крымский мост, учитывая огромный объем работ, их сложность и длительные сроки строительства.

В свою очередь, глава совета директоров компании "Стройгазмонтаж" , подрядчика строительства Крымского моста Аркадий Ротенберг подчеркнул, что инцидент не повлияет на сроки сдачи железнодорожного участка. По его оценке, установка упавшего пролета займет около месяца. Но, стоит отметить, что строительство и так идет с опережением графика.

Падение пролета — не первое серьезное происшествие на объекте. Через несколько недель после открытия автомобильной части Крымского моста скончался рабочий, задавленный огромным краном с грузом. Это стало первой гибелью человека на путепроводе.

В Июне на съезде с Крымского моста произошла серьезная авария, жертвой которой стал водитель Peugeot 307. Скорее всего, он заснул за рулем и автомобиль врезался в барьерное ограждение.

А в августе на Крымском мосту легковой автомобиль столкнулся с автоцистерной, проводившей дорожные работы. В результате происшествия пострадали два человека — их доставили в больницу. Авария принесла неудобства и другим водителям. Полиция временно ограничила движение в направлении полуострова — около суток на Крымском мосту работала лишь одна полоса.