Стало известно о важном изменении в ЕГЭ по русскому

Стало известно о наиболее значимом изменении в ЕГЭ по русскому языку

В едином государственном экзамене (ЕГЭ) по русскому языку откажутся от аргументации на основе читательского опыта, заявила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова "То изменение, наиболее значимое, которое готовится у нас… отказ (в ЕГЭ по русскому — ред.) от аргументации на основе читательского опыта и акцент на функциональном чтении… Нужно, чтобы (школьник — ред.) понимал текст и умел с ним работать", — сказала Решетникова на круглом столе в Общественной палате. Ранее глава министерства просвещения Ольга Васильева отмечала, что около четверти населения России не владеет функциональным чтением, то есть не могут осмыслить и пересказать только что прочитанный материал, и эта потеря начинается в довольно раннем возрасте.