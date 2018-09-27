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Стало известно о важном изменении в ЕГЭ по русскому
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Стало известно о наиболее значимом изменении в ЕГЭ по русскому языку 

РИА Новости + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В едином государственном экзамене (ЕГЭ) по русскому языку откажутся от аргументации на основе читательского опыта, заявила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.
"То изменение, наиболее значимое, которое готовится у нас… отказ (в ЕГЭ по русскому — ред.) от аргументации на основе читательского опыта и акцент на функциональном чтении… Нужно, чтобы (школьник — ред.) понимал текст и умел с ним работать", — сказала Решетникова на круглом столе в Общественной палате.
Ранее глава министерства просвещения Ольга Васильева отмечала, что около четверти населения России не владеет функциональным чтением, то есть не могут осмыслить и пересказать только что прочитанный материал, и эта потеря начинается в довольно раннем возрасте.
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