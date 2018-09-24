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В Петербурге закрылся бар, где снимали Versus
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Закрылась главная площадка для рэп-баттлов 

Рамблер + ещё 14 3 часа назад
Фото: соцсети
В Санкт-Петербурге закрылся бар «1703», в котором проходили рэп-баттлы Versus. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на официальную страницу заведения во «ВКонтакте».
«Друзья, это последний уик-энд, который вы можете провести в старой-доброй "17-ке". С понедельника мы закрыты», — говорится в сообщении.
Versus Battle — российское интернет-шоу на YouTube в жанре рэп-баттлов, основной площадкой для его съемок был бар 1703 в Санкт-Петербурге. В его стенах проходил баттл между Оксимироном и Гнойным, ставший одним из самых громких событий 2017 года на российской рэп-сцене.
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