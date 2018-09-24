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Соврала. «Мисс Украина-2018» лишилась короны
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Соврала. «Мисс Украина-2018» лишилась короны 

Рамблер 1 час назад
В четверг, 20 сентября, в Киеве прошел финал Национального конкурса красоты "Мисс Украина-2018". В главном состязании красавиц приняли участие 24 девушки.
Победительницей конкурса была выбрана 23-летняя Вероника Дидусенко. Однако уже сегодня, 24 сентября, Оргкомитет "Мисс Украина" заявил о дисквалификации девушки.
Предположительно, причиной стало скрываемое семейное положение Вероники. Выяснилось, что у 23-летней участницы конкурса есть ребенок, кроме того, она была замужем, сообщает издание «Лига».
За победу участница уже получила приз в размере 300 тысяч гривен. Как отмечается, Дидусенко должна была представлять страну на международном конкурсе "Мисс мира", который пройдёт осенью в Китае.
Объявление имени новой "Мисс Украина-2018" состоится во время телеверсии финала конкурса красоты "Мисс Украина — 2018" в воскресенье, 30 сентября.
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