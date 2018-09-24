Соврала. «Мисс Украина-2018» лишилась короны

В четверг, 20 сентября, в Киеве прошел финал Национального конкурса красоты "Мисс Украина-2018". В главном состязании красавиц приняли участие 24 девушки.

Победительницей конкурса была выбрана 23-летняя Вероника Дидусенко. Однако уже сегодня, 24 сентября, Оргкомитет "Мисс Украина" заявил о дисквалификации девушки.

Предположительно, причиной стало скрываемое семейное положение Вероники. Выяснилось, что у 23-летней участницы конкурса есть ребенок, кроме того, она была замужем, сообщает издание «Лига».

За победу участница уже получила приз в размере 300 тысяч гривен. Как отмечается, Дидусенко должна была представлять страну на международном конкурсе "Мисс мира", который пройдёт осенью в Китае.

Объявление имени новой "Мисс Украина-2018" состоится во время телеверсии финала конкурса красоты "Мисс Украина — 2018" в воскресенье, 30 сентября.