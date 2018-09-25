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Госдума решит судьбу въезда болельщиков в РФ
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Кабмин внесет в Госдуму законопроект о безвизовом въезде в РФ для болельщиков Евро-2020 

ТАСС + ещё 10 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжения о внесении в Госдуму законопроектов о подготовке и проведении в России матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Документы опубликованы во вторник на сайте правительства.
Законопроектом, в частности, предусматривается въезд в Россию зрителей Евро-2020 без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность, а также въезд волонтеров на основании обыкновенных гуманитарных виз.
Как уточняется в пояснительной записке, в проекте закона также предлагается разрешить бесплатный проезд "в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении, городским наземным электрическим транспортом, железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по маршрутам УЕФА и метрополитеном с 0 часов дня проведения матча УЕФА Евро-2020 до 12 часов следующего дня". Кроме того, предусматривается государственное регулирование стоимости гостиничного обслуживания.
Еще один законопроект предлагает предоставить налоговые льготы на время проведения чемпионата аналогично налоговому регулированию в отношении подготовки и проведения в России чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года. "Льготы по уплате налога на доходы физических лиц и страховых взносов касаются исключительно иностранных граждан и лиц без гражданства, задействованных при подготовке и проведении УЕФА Евро-2020", — сообщает кабмин.
Чемпионат Европы пройдет на 13 стадионах в 12 странах с 12 июня по 12 июля 2020 года. Стадион "Санкт-Петербург" примет три игры группового этапа турнира и матч 1/4 финала.
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