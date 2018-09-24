По усам текло, а в рот не попало

Самый масштабный фестиваль пива Октоберфест начался в Мюнхене 22 сентября. По предварительным данным, его посетят около шести миллионов человек.

В этом году литровая кружка пива стоит около 11 евро. В 2002 году, когда здесь вместо немецкой марки начали расплачиваться единой европейской валютой, кружка стоила 6,30 — 6,80 евро, а в очень далеком 1971 году — меньше трех марок.

Посетителей на фестивале очень много, все палатки всегда плотно забиты. В палатках действует правило: пьет только тот, кто сидит за столом.

Впервые «Октоберфест» был проведен 12 октября 1810 года. Тогда кронцпринц Людвиг отмечал бракосочетание с принцессой Терезой фон Заксен-Хильдбургхаузен, а на торжество пригласили мюнхенских горожан.

Из-за неблагоприятных погодных условий в октябре, со временем было решено сдвинуть время проведения праздника. Теперь он начинается в конце сентября и заканчивается в начале октября.