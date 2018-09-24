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Преждевременно родила и лишилась пособия
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Многодетной матери отказали в жилье из-за преждевременных родов 

Lenta.ru 7 часов назад
Жительнице Сахалина Ольге Розенко, родившей пятерых детей, отказали в социальной выплате на приобретение жилья. Причиной отказа стал тот факт, что одного из детей Розенко родила в Белоруссии. Об этом пишет портал Astv.ru.
Ольга Розенко обратилась с заявлением на выплату 5 июля 2018 года. 30 июля женщина получила отказ, основанием для которого стало то, что роды одного из пяти детей состоялись на территории Белоруссии.
Установленные на Сахалине правила выплаты единовременного пособия семьям с четырьмя и более детьми включают формулировку, по которой «под многодетными семьями понимаются семьи, проживающие на территории Сахалинской области, воспитывающие четырех и более детей, включая усыновленных, каждый из которых рожден на территории Российской Федерации и проживает в семье».
В Белоруссии Розенко родила свою четвертую дочь. Роды прошли задолго до плановой даты.
«Во время отпуска я поехала туда к свекрови. Никак не могли предположить, что начнутся преждевременные роды. С малышкой вернулась на Сахалин к семье, у нас родился пятый ребенок. Но нам отказывают в выплате только потому, что Юля родилась не в России. То, что в законе сказано о четырех и более детях, а четверо наших детей родились на Сахалине — никого не волнует», — приводит портал слова Розенко.
Женщина неоднократно обжаловала решение органа соцзащиты в различных инстанциях, однако подтверждения своего права на выплату не добилась. Розенко обратилась в суд, слушание состоится осенью 2018-го.
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