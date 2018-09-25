Названо число уголовных дел за репосты в РФ

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Названо число уголовных дел за репосты в России 

Lenta.ru + ещё 32 19 часов назад
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев назвал число уголовных дел за репосты в России. По его словам, за последние три года оно выросло в несколько раз, и сейчас составляет более полутысячи, передает ТАСС.
«Дел немного в целом по России, в сравнении с другими категориями. Их чуть более 500, тем не менее, динамика роста очевидна», — сказал Лебедев.
Он отметил, что два года назад было зарегистрировано более ста уголовных дел о возбуждении ненависти или вражды в интернете.
20 сентября стало известно о том, что Верховный суд отказался считать репосты преступлениями в том случае, если те не несут опасности обществу. Как говорилось в постановлении пленума, отныне суд обязан тщательно проверять основания для возбуждения дела против автора публикации. Размещенные в интернете изображения и файлы, содержащие признаки возбуждения вражды или ненависти, — это недостаточный повод для уголовного преследования. Автор публикации может стать фигурантом дела, только если он «осознавал направленность деяния на нарушение основ конституционного строя и имел цель возбудить ненависть или вражду».
19 сентября сообщалось, что Верховный суд собирается призвать судей к гуманности при рассмотрении дел о репостах и внести изменения в постановление пленума Верховного суда Российской Федерации от 28 июня 2011 года «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности».
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