Бункер 703. Какие тайны хранит «шоколадное хранилище» МИД РФ

Неприметное двухэтажное здание в московском Замоскворечье, расположенное прямо напротив кондитерской фабрики "Рот Фронт" , на протяжении десятилетий не привлекало к себе внимания местных жителей. Они не знали, что прямо под ним находилось хранилище секретных документов Министерства иностранных дел , соединенное со служебными перегонами московского метро.

В условиях полной секретности

Для того чтобы попасть в Спецхранилище №2 МИД СССР (где находится первое хранилище — до сих пор неизвестно), имеющим допуск сотрудникам необходимо было пройти через КПП и, оказавшись в небольшом здании, спуститься по лестницам на глубину около 11 метров. Затем пройти по туннелю до огромной гермодвери весом 10 тонн, установленной на случай ядерной войны, зайти в лифт и спуститься еще на 32 метра под землю. Именно там, на одном уровне с туннелями метро, находилось три помещения, заполненных секретными документами.

Спецархив начали сооружать в условиях полной секретности в конце 1940-х годов. Завершение строительства пришлось на самый разгар холодной войны — 1961 год. За время строительства в СССР сменился верховный главнокомандующий, а на вооружении страны появились разрушительные ядерные бомбы.

Вплоть до распада СССР о существовании бункера знали лишь единицы. А в 1990-е и 2000-е поползли слухи: рядом с шоколадной фабрикой явно скрывается подземное хранилище, заполненное шоколадом, бисквитами и печеньем. На случай ядерной войны, разумеется. Отсюда и прозвище бункера — "шоколадный".

Спецхранилище могло бы выполнять свои функции и по сей день, однако 1 января 2005 года его сотрудники столкнулись с непредвиденными обстоятельствами — бункер начало затапливать. Полностью справиться с этим так и не удалось даже после частичной реконструкции, поэтому в том же году было принято решение о закрытии объекта.

Грузовики подъезжали к хранилищу исключительно по ночам и после загрузки документов уезжали в неизвестном направлении. Местных жителей эта спецоперация не побеспокоила — они о ней даже и не догадывались.

До метро — рукой подать

После того как оставшийся без документов бункер оказался не нужен министерству, он был передан некоммерческой организации, которая и открыла на месте бывшего спецхранилища музей городской фортификации. Корреспонденту ТАСС удалось побывать в бункере до его официального открытия и пообщаться с научным руководителем проекта Дмитрием Юрковым

Остановившись у 10-тонной гермодвери, открывающейся легким нажатием черной кнопки на пульте управления, Юрков рассказал, что сама дверь была изготовлена по чрезвычайному заказу, о чем говорит ее технический номер — ЧЗ-703.

За дверью — шахта, ведущая в хранилище. Спускаясь по лестницам, научный руководитель музея отметил, что, несмотря на огромные размеры бункера, он был "практически необитаемым", а что именно в нем хранилось — "абсолютно секретная информация".

Раньше у бункера был еще один вход — подземный. Отдельные ворота на глубине 43 метров под землей, как рассказал Юрков, ведут к техническому перегону Московского метрополитена, соединяющему кольцевую и зеленую ветки. Вход туда теперь закрыт и воспрещен. Использовался ли этот перегон для транспортировки секретных документов — тоже неизвестно.

В одном из трех помещений, использовавшихся для хранения документов МИД, теперь располагается небольшая экспозиция музея — от нашивок гражданской обороны времен СССР и исполинских размеров переносной рации до противогазов и порошков, предназначенных для обработки одежды и кожи, подвергнутой воздействию радиации или отравляющих веществ.

Сердце бункера

Так как в бункере хранились секретные мидовские документы (а возможно, и оригиналы международных соглашений), непрерывное поддержание благоприятных климатических условий под землей являлось необходимостью. И громоздкая климатическая система сохранилась в бункере практически в нетронутом состоянии.

"Все основные системы сохранились с 1960-х годов, со времен ввода в эксплуатацию", — рассказал научный руководитель музея, указывая на бесчисленные переключатели, кнопки и рычаги, отвечающие за климат.

О том, что работа по поддержанию бункера в рабочем состоянии велась вплоть до середины 2000-х годов, говорит оставленная кем-то на столе оператора климатической системы хранилища книжка Бориса Акунина

Помимо климатической установки в бункере, потребляющем электроэнергию из городских сетей и даже подключенном к городской канализации, были и дизельные генераторы, и огромные электрические батареи, и, конечно же, отдельная система вентиляции. Не предназначенный для постоянного проживания бункер должен был обеспечить сотрудникам МИД полную автономность. Хотя бы на несколько суток.

Ядерный сценарий

"Каков был план? Как я понимаю, после ядерного удара хранители секретных документов должны были спуститься вниз, задраить двери… Затем выйти на разведку с дозиметром, оценить ситуацию", — рассказал Юрков.

При этом двухэтажное здание наверху ядерного удара бы не выдержало. И если выбраться обычным путем было бы невозможно, секретные документы подлежали эвакуации через метрополитен.

Но холодная война завершилась, а сейфы и затянутые сеткой стеллажи были опустошены при закрытии бункера. Правда, некоторые бумаги и папки все же остались. В потрепанном и пожелтевшем от времени журнале сохранились записи обходов хранилища с точной датой и временем посещения объекта. Судя по этим записям, люди спускались в хранилище по нескольку раз в день. При этом они не привлекали внимания местных жителей — территория вокруг входа в бункер была закрыта от посторонних и приписана к реставрационным мастерским.

В настоящее время такой бункер считается уже устаревшим. Ядерного удара он не выдержит, потому что строился и проектировался во времена, когда мощность ядерных бомб была в десятки, а то и в сотни раз меньше современных.

И именно поэтому, надеется научный руководитель нового музея, в ближайшее время в Москве могут быть рассекречены и открыты для посещения другие подземные объекты и бункеры. Именно тогда, уверен историк, будут опровергнуты "бесчисленные мифы и басни", окружающие увлекательный подземный мир российской столицы.