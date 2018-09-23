«Они дети войны! Психика нарушенная»

Массовая драка на недавней чеченской свадьбе произвела большое впечатление на пользователей сети. На представителей гордого кавказского народа вновь посыпались обвинения в дикости. Горцам припомнили и страсть к стрельбе в воздух. Адани Умаев — один из тех, кто активно защищает своих земляков в соцсетях. «Лента.ру» обсудила с ним, отражает ли попавший на видео инцидент традиции и культуру вайнахского народа.

«Лента.ру»: Как вы прокомментируете то, что произошло?

Умаев: Когда идет подготовка к свадьбе, родственники, даже самые бедные, одеваются достойно событию. Бывает, даже в рассрочку одежду покупают. А на видео парень, который затеял драку, был в спортивных штанах каких-то, что недопустимо вообще. Отсюда я делаю вывод, что он не родственник и не почетный гость, а залетный какой-то — сторонний человек.

Почему ему так отчаянно хотелось сохранить место за свадебным лимузином?

Старшие обычно берут ситуацию под контроль и определяют все: кто за кем и куда едет. Однако само по себе соревнование за право первым ехать за машиной невесты — старинный обычай. Он уходит корнями в те времена, когда невесту крали. Ехать следом считалось самым почетным.

Теперь это уже стало как спорт. Вот этот азарт уже на генном уровне сидит. Люди просто забывают, что сейчас у них не лошади, а мощные машины, создают аварийные ситуации — бывает, даже со смертельным исходом. Но это молодежь не останавливает, хотя никто из них не хочет омрачить праздник.

Мой сын, участвуя в подобных мероприятиях, еще ни разу не проиграл. Он рожден для скоростной езды. У него есть талант. Мне все говорят: почему ты не отдал его в автогонщики? Не всем дано так чувствовать машину.

Может, лучше устраивать специальные скачки или гонки в отведенном для этого месте?

Когда мне доверили везти невесту, я убил просто этих гонщиков: по трассе Ростов — Баку ехал со скоростью 80 километров в час. Не больше! Меня подгоняли слева и справа. А я еду принципиально. Зато добрались без ЧП. Даже старший брат жениха, который, казалось бы, должен дисциплину поддерживать, подгонял меня.

То, что произошло на этом видео, осуждается нами. Вот этот человек, который, видимо, вклинился в свадебный кортеж во время его следования от дома невесты к дому жениха, он и довел остальных до состояния крайнего ожесточения.

А похоже было на какой-то давний конфликт. Вендетту.

Так взрыв произошел эмоциональный. С другой стороны, они дети войны! Психика нарушенная. Я сам смерти в глаза смотрел не раз. Хоронил близких. Моя мать руками собирала мозги своей двоюродной сестры. Я сам разговариваю порой очень импульсивно, причиной тому — пережитое мною и моим народом.

И не надо думать, что на чеченских свадьбах гуляют только чеченцы. На свадьбе моего сына были наши друзья из Волгограда, Ярославля, Владимира. Наши русские друзья. Здесь тоже могли участвовать в конфликте самые разные люди.

Еще по поводу вендетты скажу: враждующие семьи вместе свадьбу не празднуют.

Почему вы решились комментировать конкретную попавшую на видео ситуацию в соцсетях?

В 60 лет я остался за старшего в семье. У меня шестеро детей, в том числе сын, которого в возрасте 23 лет я перевез в Чечню, и он принял ислам, хотя я не настаивал. Как я могу остаться в стороне?

А эти сравнения чеченцев с животными и прочие проявления ненависти, которые наводнили интернет после публикации обсуждаемого нами ролика — как вы к ним относитесь?

Есть законодательство российское, но я лично по-мужски таких наказываю. Одному из комментаторов я даже написал в личку, что за слова надо отвечать, а тем более за оскорбления в адрес моего народа. Вот этот гнида должен получить в ответ то, что следует. Я ему написал: «Назначь место встречи, город, и я по звонку пришлю туда людей. Без проблем!»

Но как человек, умудренный опытом, скажу вам — и чтобы молодые чеченцы это прочитали: лучшая месть — это презрение в утробе его ничтожества! Вот и все!

Я заметил множество неуважительных комментариев даже со стороны ингушей, а не только от русских. Почему они так реагируют?

Чеченцы с ингушами — это один народ. Ингуши — это по сути тейп, который в силу разных исторических причин живет отдельно. У нас с ними нет вражды, но есть во всем некое состязание, как бы спортивное. Мы с ними сами разберемся.

А по закону?

Закон не всегда защищает наши права и интересы. Я, находясь на приеме у Михаила Федотова , руководителя СПЧ , прямо сказал ему: «Вы являлись инициатором введения уголовной ответственности за многоженство? (Он подтвердил.) Вот у меня три жены, и я перед вами сижу. Будьте добры, восстановите мое разбитое жилье, попранные материальные и моральные права гражданина России, и я создам четвертую здоровую российскую семью. Со всей ответственностью и перед Богом, и перед обществом». Федотов тогда опешил и не нашел, что мне ответить.

Как принято разрешать подобные конфликты? Мы видим, что тут в драку была вовлечена масса людей.

Старшие собираются и разбираются в том, кто был прав, а кто нет. Их задача — примирить враждующих. Заявлений о телесных повреждениях у нас в полицию не пишут. Накажут виновника, однозначно.

А как накажут? Побьют, оштрафуют?

Пристыдят. Детей бить запрещается у нас, чтобы не делать их трусами. Слово используется содержательное. И оно способно сделать человеку больнее, чем кулак. Недаром восстановление республики началось с культуры.

Чеченские семьи в большинстве своем многодетные, и, учитывая тесные родственные связи, свадьба в семье — частое событие. Откуда берется такая эмоциональная вовлеченность, ведь спиртное, как я понимаю, у вас под запретом?

Создание семьи — это богоугодное дело. После многолетних страданий от войны люди дорожат каждым радостным моментом. Люди изголодались по хорошим событиям. И этому уделяются все силы, недаром Чечня теперь самый спокойный регион. Никаких воров в законе, никаких разбойников. Люди занимаются тем, что строят свои дома, свои семьи.

Еще одна характерная черта чеченской свадьбы — стрельба в воздух. Один чеченский прокурор даже потерял работу после подобного инцидента в Москве. А в самой Чечне какое к этому отношение, пытаются ли власти как-то наказывать таких стрелков?

Рамзан Кадыров пытается с этим бороться, да — штрафовать. Но стрельба на свадьбах у нас была всегда. И теперь остается. И будет. Ведь наш народ проводил время в постоянных войнах. Не от кровожадности — просто регион так расположен. По этой причине мы любим оружие и умеем с ним обращаться.

Как раз хотел спросить о несчастных случаях, связанных со стрельбой.

Врать не буду, я помню один такой эпизод. Один сотрудник внутренних дел танцевал на свадьбе, достал табельный пистолет и случайно убил девушку, которую, кстати, тоже вскоре должны были выдать замуж. Уже и срок был определен. Вот такая трагедия.

Он попал в тюрьму, этот сотрудник?

Нет, вмешались серьезные влиятельные люди, и родственники девушки его простили. Он был выпившим, этот «стрелок». Но эту конкретную историю не надо возводить в ранг обычной или показательной. Жизнь женщины у нас ценится очень высоко. По обычаю кровной мести, за одну убитую женщину отнимают две мужские жизни.

Моя родственница убила своего зятя — за то, что тот убил ее дочь. Неслучайно он это сделал. Десять ножевых ранений нанес. После чего, кстати, сдался властям. Но его и на зоне разыскали. Та же моя родственница, кстати, еще будучи юной, похитила невесту для брата в одиночку. Переоделась в мужское платье и увезла. При этом еще и отстреливалась во время погони, правда, стреляла по лошадям преследователей.

Когда потом приехали родственники той невесты разбираться и узнали, что похитила ее девушка, то сказали, что для них честь связать судьбу своего потомства с такой семьей.

Кражи невест в Чечне происходят до сих пор?

Нет, бывают такие театрализованные кражи — как часть торжества. У нас в республике кражи невест строго запрещены. Раньше это было, но не так часто, как люди думают. Зачем мне красть что-то? Чем я не мужчина, чтобы прийти открыто и взять свое по праву?