В РФ появился еще один город-миллионник

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Краснодар стал 16-м российским городом-миллионником 

РИА Новости + ещё 29 8 часов назад
Фото: РИА Новости / Михаил Мокрушин
Краснодар официально стал городом-миллионником, соответствующее свидетельство главе города Евгению Первышову вручила руководитель регионального управления Росстата Татьяна Курнякова, сообщается на сайте администрации города.
"Во время вступительной части перед началом праздничного гала-концерта в честь 225-й годовщины со дня основания Краснодара ведущие пригласили на сцену руководителя управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и республике Адыгея Татьяну Курнякову. Она объявила, что столица Кубани официально признана городом-миллионником и вручила символическое свидетельство главе города Евгению Первышову", — говорится в сообщении.
По словам главы Краснодара, которые приводятся на сайте, жители города несколько лет добивались этого статуса.
"Приятно, что это произошло именно в День города, и Краснодар официально стал 16-м городом-миллионником России", — цитирует Первышова пресс-служба.
Он добавил, что в Краснодаре одна из самых высоких в стране доля экономически активного населения, и большинство из них люди трудоспособного возраста, которые создают экономику города и способны позитивно влиять на его развитие.
Другие 15 миллионников: Москва, Петербург, Новосибирск, Омск и Красноярск в Сибири, Екатеринбург, Челябинск, Уфа и Пермь на Урале, Нижний Новгород, Казань, Самара и Волгоград на Волге, Ростов-на-Дону на юге России и Воронеж в центральной части страны.
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