Госдума хочет сократить новогодние каникулы

В Госдуме призвали сократить новогодние каникулы

«31 декабря мы работали неполный рабочий день, 1 января мы отсыпались, а второго шли на работу», — напомнил экс-глава Роспотребнадзора.

По его словам, такое празднование наступления нового года — правильно и цивилизованно, тогда как нынешние продолжительные каникулы — это анахронизм и «декада ужаса».

Онищенко отметил, что длинные каникулы провоцируют россиян на поступки, которые вредны для их здоровья. Граждане слишком много едят и пьют, слишком мало двигаются, а некоторые и вовсе подвергают себя «климатическим испытаниям», улетая отдыхать в жаркие страны и возвращаясь к крещенским морозам.

«Это огромное испытание для адаптационной системы организма», — объяснил он.