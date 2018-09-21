Госдума хочет сократить новогодние каникулы

Россиянам следует отдыхать на Новый год по-советски, заявил «Федеральному агентству новостей» депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
«31 декабря мы работали неполный рабочий день, 1 января мы отсыпались, а второго шли на работу», — напомнил экс-глава Роспотребнадзора.
По его словам, такое празднование наступления нового года — правильно и цивилизованно, тогда как нынешние продолжительные каникулы — это анахронизм и «декада ужаса».
Онищенко отметил, что длинные каникулы провоцируют россиян на поступки, которые вредны для их здоровья. Граждане слишком много едят и пьют, слишком мало двигаются, а некоторые и вовсе подвергают себя «климатическим испытаниям», улетая отдыхать в жаркие страны и возвращаясь к крещенским морозам.
«Это огромное испытание для адаптационной системы организма», — объяснил он.
Два дня назад Министерство труда представило проект постановления правительства о переносе выходных в 2019 году. Согласно ему, новогодние каникулы продлятся с 30 декабря 2018-го по 8 января 2019-го.