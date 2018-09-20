Ещё
Пиво могут вернуть на стадионы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Известия»: Минспорт РФ готовит предложение о возвращении пива на футбольные стадионы 

ТАСС 1 час назад
Фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
Министерство спорта РФ разрабатывает предложение о снятии ограничений на продажу пива на футбольных стадионах. Об этом сообщила в четверг газета "Известия" со ссылкой на главу ведомства Павла Колобкова.
По ее информации, Министерство спорта активно ведет диалог по данному вопросу с коллегами из других организаций и структур и представителями профессиональных клубов.
"Вопрос непростой, но мы точно подготовим предложение, которое будет удовлетворять интересы всех заинтересованных сторон и пойдет на благо всего российского спорта, не только футбола. Ведь если запрет на продажу пива будет снят, то оно будет продаваться и на других спортивных объектах. Это комплексный вопрос, который решится в ближайшее время", — пояснил изданию министр спорта.
Запрет на продажу пенного напитка на стадионах действует с 2005 года. На основании Федерального закона Международной федерации футбола (ФИФА) во время чемпионата мира 2018 года было разрешено продавать пиво на специальных стендах стадионов до и во время каждого матча, а также в рамках фестивалей болельщиков во всех 11 городах, принимавших турнир.
Опыт ЧМ-2018 показал, что инициатива по возвращению алкогольного напитка на стадионы имеет право на существование, отметил футбольный тренер, заместитель главы думского комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Валерий Газзаев. "Люди приходят на стадион не только для того, чтобы насладиться игрой, но и почувствовать атмосферу праздника. А пиво — один из атрибутов болельщиков во всем мире. Я поддерживаю эту инициативу, которая обсуждается уже очень давно", — сообщил "Известиям" Газзаев.
Вопрос о разрешении продажи пива на российских стадионах был поднят 20 июля на совместном заседании Совета по развитию физкультуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018", которое президент РФ Владимир Путин провел в Калининграде. 6 августа вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что правительство до конца сентября примет решение о возобновлении продаж этого напитка на стадионах.
ТАСС: последние новости
СК проверяет обстоятельства конфликта в селении Кенделен в Кабардино-Балкарии Книгу о Грозном представили в Чечне к 200-летию города Умер писатель Николай Коняев
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский офицер выжил в катастрофе Ил-20338
В МВД огласили результаты проверки Вайкуле54
В Нальчике начались беспорядки501
«Дочки живут в нищете»: жена обрушилась на Хирурга172
На Украине названы недостатки разрыва «дружбы» с РФ53
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
02:57
Опубликовано видео беспорядков в Кабардино-Балкарии
Происшествия
04:13
«Дырявому» кораблю «Союз» нашли применение на МКС
Технологии Наука и техника
05:43
Памфилова тоже плачет и другие события дня
В мире
02:37
Американский ведущий пошутил о гениталиях Трампа
США В мире
00:19
В Нальчике начались беспорядки
Общество
02:40
СМИ рассказали, как Путин «усмирил» Трампа в Сирии
Политика
00:19
На Кавказе утихомирили взбунтовавшихся селян
Общество
00:30
Порошенко раскрыл потери ВСУ в Донбассе
В мире Украина
02:14
«Гибель российского Ил-20 в Сирии — месть США»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение