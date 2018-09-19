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Все поезда из Финляндии в Россию задерживаются
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Все поезда из Финляндии в Россию задерживаются 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: flickr.com/Jorge Lascar
Все поезда, которые должны были вечером в среду отправиться из Хельсинки в Санкт-Петербург и Москву, задержаны на неопределенное время из-за технического сбоя, возникшего на железных дорогах столичного региона Финляндии, сообщает финский железнодорожный оператор — компания VR.
"Скоростной поезд № 788 (Аллегро) из Хельсинки в Петербург задержится минимум на пять часов. И отправится 20 сентября в 01.30 ночи", — сообщает компания.
По расписанию поезд должен был отправиться в 20.00 (совпадает с московским).
На неопределенное время задержан также поезд "Лев Толстой" Хельсинки — Москва N31/32, который должен был отправиться в 18.39.
Ранее VR информировала о задержках в движении поездов в столичном регионе Финляндии из-за несчастного случая на станции Пасила и проблем с подачей электричества.
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