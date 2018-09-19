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Артемий Троицкий сравнил Эстонию с Африкой
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Артемий Троицкий сравнил Эстонию с Африкой 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий, который четыре года назад эмигрировал в Эстонию, раскритиковал ситуацию с межнациональными отношениями в прибалтийской стране. Об этом сообщает портал ERR.
«Эстония — страна сегрегированная, примерно как Южная Африка, а не как Бельгия с Валлонией и Фландрией. Эстонское большинство и русское меньшинство живут порознь, друг другом не интересуются. В лучшем случае относятся друг к другу равнодушно, в худшем — испытывают неприязнь. Я считаю, что это ненормальная ситуация», — заявил Троицкий.
По словам журналиста, сначала он воспринимал это болезненно, но сейчас пообтесался.
Троицкий добавил, что Эстония равнодушно относится к мигрантам из России, хотя часто в страну приезжают профессионалы, которые могли бы принести большую пользу. В частности, очень плохо поставлено дело с изучением эстонского языка, «до сих пор не выработана хорошая методика преподавания эстонского для русских». «Как такое возможно!? Эстония уже давно независимая страна с огромной долей русского населения», — возмущен Троицкий.
По мнению журналиста, русские, которые не интересуются жизнью Эстонии, делают свое пребывание в стране «кастрированным». Эстонцы, игнорирующие русских, тоже неправы, поскольку «Россия была и остается страной великой культуры», уверен критик.
Троицкий уехал в Эстонию в июле 2014 года, в разгар войны на Донбассе. Причиной отъезда из России журналист тогда назвал «истерическую атмосферу милитаризма и агрессии». На эстонском телевидении Троицкий ведет передачу «Незнайка на Луне».
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