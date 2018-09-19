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В Нальчике начались беспорядки
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Волнения в селе привели к беспорядкам в Нальчике 

Lenta.ru 1 час назад
В столице Кабардино-Балкарии — Нальчике — начались массовые волнения из-за вспыхнувшего в селе Кенделен конфликта. Как сообщает News-r, в центре города собрались десятки людей с флагами, они выкрикивают лозунги.
В региональном управлении Следственного комитета начали проверку событий в селе. «В ближайшее время зачинщики будут установлены и решен вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Ранее 19 сентября сообщалось, что в селе Кенделен разгорелся межнациональный конфликт с погромами, стрельбой и перекрытиями дорог. Это произошло из-за того, что жители села (балкарцы) отказались пропустить кабардинцев, которые конным строем хотели совершить восхождение на вершину горы Канжаль в честь 310-летия победы кабардинцев в Канжальской битве.
Всадники поднялись в гору, обойдя село. Вскоре туда прибыли активисты и потребовали пропустить процессию на обратном пути. В итоге завязалась потасовка, село заблокировали силовики, часть дорог перекрыли.
Канжальская битва — ночное сражение, состоявшееся в 1708 году. Во время битвы черкесы (кабардинцы) под предводительством князя Кургоко Атажукина нанесли поражение и разгром войскам крымского хана Каплан Гирея.
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