Сколько дней россияне отдохнут в январе?

Утвержден перенос выходных и праздников в 2019 году

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила предложения по переносу выходных дней в следующем году. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Минтруда.

Проект постановления правительства разработал Минтруд. Целью переноса выходных и праздников является рациональное использование работниками выходных и праздничных дней, отмечают в ведомстве.

"Сегодня Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила данный проект", — говорится в сообщении Минтруда.

В пресс-службе Минтруда сообщили, что совпадающие с нерабочими праздничными днями 5 и 6 января (суббота и воскресенье) перенесут на 2 и 3 мая (четверг и пятница). Также выходной день с субботы 23 февраля будет перенесен на пятницу 10 мая.

Таким образом, выходными станут следующие дни: с 30 декабря 2018 года по 8 января; с 23 по 24 февраля; с 8 по 10 марта; с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая; 12 июня; с 2 по 4 ноября.