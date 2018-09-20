Как будем отдыхать в 2019 году

Сколько дней россияне отдохнут в январе?

Российские власти одобрили график переноса выходных дней в 2019 году, сообщается на сайте Минтруда. Среди прочего, три зимних выходных будут перенесены на майские праздники.

В 2019 году несколько праздничных дней выпадают на выходные: 5 и 6 января (суббота и воскресенье), входящие в новогодние каникулы, перенесут на 2 и 3 мая (четверг и пятница).

Кроме того, день отдыха с субботы, 23 февраля, перейдет на пятницу, 10 мая.

В 2019 году россиян ждут десять дней новогодних каникул и девятидневные майские выходные. В честь Нового года страна будет отдыхать с 30 декабря по 8 января включительно.

8 марта жители страны смогут праздновать три дня подряд: в 2019-м Международный женский день выпадает на пятницу.

В мае благодаря переносам дней у россиян будут выходные с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая включительно.

Праздничный выходной также будет в День России — среду, 12 июня, а в ноябре россияне отдохнут с 4 по 6 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.

В 2018 году россиянам предстоят праздничные выходные с 3 по 5 ноября.