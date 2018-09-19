«Малолетние девочки»: жена об изменах главреда МК

Евгения Ефимова в интервью Super призналась, что не собиралась подавать в суд на раздел имущества, а лишь хотела, чтобы бывший супруг обеспечил ее и троих детей жильем.

Как призналась Евгения, недавно она подала заявление в полицию: муж стал угрожать ей, требуя отказаться от иска. Но Евгения не собирается сдаваться, хоть и признается, что боится Павла.

«Мне сейчас просто страшно, за детей в первую очередь», — сказала она.

По ее словам, Гусев выгнал ее из дома, сменил замки, забрал автомобиль, а детей оставил у себя. Сейчас она вынуждена жить у брата и искать съемную квартиру.

«Я испытываю какое-то внутреннее состояние ужаса, я вообще не пугливый человек, но у меня в первый раз такое», — призналась Евгения.

По словам Ефимовой, подать заявление на развод ее вынудили дети. Именно они рассказали ей о «малолетних девочках», которые ночевали в их доме, а потом Павел устраивал их на работу в редакцию «МК».

«До подачи иска я пыталась договориться и просила очень мало, я до сих пор не понимаю, почему он выбрал такой путь. Всё это длилось два с половиной года. Я просила его просто разъехаться и чтобы он купил квартиру мне и детям», — утверждает Евгения.

Павел Гусев до последнего не верил, что Евгения может обратиться в суд, однако, по ее словам, у нее «просто нет другого выхода».

«За мной трое моих детей и их будущее. По закону я могу претендовать на половину всего имущества. Я просто хочу разделить всё, закончить эту историю своей жизни и спокойно растить своих детей», — заявила она.

69-летний Павел Гусев и 44-летняя Евгения Ефимова прожили в браке 23 года. У них трое общих детей — дочери 6, 17 и 19 лет.