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Тест: Угадайте советскую республику
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Тест: Угадайте советскую республику 

Рамблер 23 минуты назад
Фото: Public Domain
В дело о катастрофе малайзийского "Боинга" в Донбассе вмешался грузинский блогер Сухуmu. По его мнению, ракета, сбившая самолет, могла быть продана Украиной Грузии, а затем захвачена российскими войсками и вывезена в Россию. Таким образом, в крушении лайнера виноват все же не Киев, а Москва, считает автор блога.
Это сейчас из Украины и Грузии постоянно поступают какие-то обвинения в адрес РФ. А ведь когда-то все эти страны были частью одного государства. Предлагаем вам вспомнить те времена и проверить, как хорошо вы знаете СССР и входившие в него республики. Пройдите тест.
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