Тест: Угадайте советскую республику

В дело о катастрофе малайзийского "Боинга" в Донбассе вмешался грузинский блогер Сухуmu. По его мнению, ракета, сбившая самолет, могла быть продана Украиной Грузии, а затем захвачена российскими войсками и вывезена в Россию. Таким образом, в крушении лайнера виноват все же не Киев, а Москва, считает автор блога.

Это сейчас из Украины и Грузии постоянно поступают какие-то обвинения в адрес РФ. А ведь когда-то все эти страны были частью одного государства. Предлагаем вам вспомнить те времена и проверить, как хорошо вы знаете СССР и входившие в него республики. Пройдите тест.