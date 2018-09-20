Россияне ответили на фотосессию Vogue

Администрация Пинежского района Архангельской области запустила флешмоб «Наш ответ Vogue: красота глазами пинежан». Об этом сообщается на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

Ранее итальянский Vogue показал кадры фотосессии, снятой в деревне Чикинская Пинежского района. Для этого проекта британский фотограф Джонни Дюфорт снял турецкую модель Гюнче Гозюток при участии стилиста Лотты Волковой. Некоторые интернет-пользователи заявили, что фотосессия оскорбляет чувства верующих, а сами образы сравнили с «огородными чучелами» и монстрами из ужастиков.

Чиновники после этого заявили, что хотят показать «свой взгляд на красоту Пинежья».

В Пинежском районе решили дать ответ и запустили конкурс «Наш ответ Vogue: красота глазами пинежан». Просто сравните: pic.twitter.com/Xsn9ke8SFq— veseloeradio (@veseloeradio) 20 сентября 2018 г.

Администрация района предложила местным жителям с 16 по 23 сентября присылать фотографии женщин в «традиционных\приближенных к традиционным» костюмах «на фоне самобытной архитектуры Пинежья».

Жителям Пинежья понравилась идея ответить Vogue, и к 20 сентября в группе администрации появилось множество снимков.