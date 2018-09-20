Российский ветеран получил срок за мак

Российский ветеран получил год за мак на огороде и расплакался

Суд в Перми приговорил 64-летнего ветерана труда Игоря Трошева к году условно за выросший на его участке мак. Его признали виновным по статье 231 УК («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства»), пишет «59.ру».

Мужчину обвиняли в том, что на его огороде этим летом выросло 467 кустов мака, что якобы угрожало безопасности и здоровью населения. Трошев говорил, что растение появилось после того, как он засыпал грядки новым грунтом. По его словам, из-за работы времени и сил на прополку сорняков у него не было, поэтому он их не трогал. Согласно выводам приглашенного в суд агронома, которому показали фотографии огорода, мак на участке был не для культивации, потому что рос в хаотичном порядке. Гособвинение же утверждало, что кусты были аккуратно рассажены, за ними ухаживали и пололи.

Прокурор требовал приговорить пенсионера к трем годам колонии. Суд принял во внимание, что Трошев — ветеран труда, а у его жены инвалидность. Помимо года условно ему назначен испытательный срок — каждый месяц в течение года он должен отмечаться в участке.