Раскрыт секрет недоласканных женщин

Необласканность женщины как причина пересудов

Что меня всегда поражало — так это встроенный рентген, позволяющий общественности сразу увидеть, у кого все в порядке с личной жизнью, а у кого нет… Недоласканность, короче говоря. Причем отличаются в этом деле как женщины, так и мужчины.

Самое удивительное, что вопрос необласканности никогда не поднимается в сторону холостяков. Мол, ну, мужик, ну одинокий. Так может он бегает ко всяким разным. Или покупает проституток. Что к нему приставать. Ему только могут посоветовать жениться. Но в недостатке секса не обвинят.

Женщина же детородного возраста — это буквально магнит для глупых вопросов, если не имеет в собственности одних постоянных штанов (можно даже женатых). Такая женщина, якобы, становится злой, сварливой, завистливой к счастью других и совершенно непригодной для работы в коллективе.

Между тем, как определить ведет женщина жизнь распутной мессалины или скромной монахини, практически не представляется возможным. В старых девах нынче никто не сидит. У холостой интима не меньше, а больше, чем у замужней. Так что кольцо — не показатель.

Внешне «обласканности» не видно. Всем известно, что октровенно одевающиеся дамы иногда просто привлекают к себе внимание. Красивые делают это не для того, чтобы кого-то возбуждать, а от нарциссических черт характера. Нос от промискуитета не проваливается, рога не вырастают. И если не брать в расчет такие очевидные вещи, как кричащая пластика эскортниц, то проститутку совершенно невозможно отличить от монахини.

Единственный признак, который заметила у людей, которые потом мне рассказывали о том, что в их семье уже много лет нет интима, и что-то такое подобное — это крайнюю озабоченность личной жизнью других. Вот просто вопиющую озабоченность.

Довольная своей интимной жизнью на 100% женщина просто пройдет мимо сплетен о том, что у какой-нибудь бухгалтерши Лены недо… Ну, вы поняли. А вот недоласканная дама обязательно останется, обсудит, и внесет свои 5 копеек в обсуждение негодницы. С мужчинами, кстати, такая же петрушка.

Чем меньше дам, готовых провести с ними ночь, тем больше они рассказывают, как трудно средней женщине за 30 добыть себе плошку ночной ласки. Вот единственный действующий признак. А вы говорите…