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Данные миллионов человек оказались в открытом доступе
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Данные 11 миллионов человек оказались в открытом доступе 

Lenta.ru + ещё 1 17 часов назад
Фото: Sebastian Gollnow / DPA / Globallookpress.com
Исследователь в области кибербезопасности Боб Дьяченко (Bob Diachenko) обнаружил хранилище 11 миллионов учетных записей, содержащих личные данные пользователей. Об этом он сообщил в Twitter.
«Еще один (спамерский?) массив данных в открытом доступе, с необычайным уровнем детализации: 11 миллионов записей», — прокомментировал находку Дьяченко.
Судя по опубликованным скриншотам, база занимает более 45 гигабайт. В ней указаны адреса электронной почты, настоящие адреса проживания, а так же имена и фамилии пользователей.
Специалист сообщил, что все содержащиеся в базе электронные адреса были заведены на почтовом сервисе Yahoo. Позднее он отметил, что скорее всего нашел не спам-лист, а настоящую актуальную базу данных. По его версии, она используется маркетологами.
«Необходимо определить владельца, чтобы обеспечить безопасность», — заявил Дьяченко.
Один из подписчиков эксперта предположил, что владельцем базы может оказаться сайт, распространяющий купоны на скидки. Дьяченко обещал направить уведомления тем компаниям, которые потенциально могут иметь отношение к этому массиву информации.
Ранее в открытом доступе была обнаружена база адресов электронной почты и паролей от них. Под удар подпало почти 42 миллиона учетных записей.
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