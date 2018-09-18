Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры

Соловьев раскрыл причину ссоры Хинштейна и Жириновского

Судя по ролику, спор между политиками начался из-за национальности. Выступая на передаче Владимира Соловьева «К барьеру», Жириновский раскритиковал Хинштейна за то, что он дает оценки как «учителя от Ленина до Троцкого, той же национальности и того же внешнего вида». Видео опубликовано в Twitter Владимира Соловьева.

На замечание Хинштейна о том, что они с Жириновским одной национальности: «У евреев, конечно, не по папе, а по маме национальность определяется, но не отказывайтесь от своей национальности!».

Жириновский опроверг эти слова, заявив, что он русский:

«Никогда! Это вы любите всех в евреи записывать, я русский, понял? Больше я с ним ни в одной передаче сниматься не буду!», — эмоционально заявил лидер партии ЛДПР.

Напомним, ранее Хинштейн заявил, что Жириновский его оскорбил, и он намерен поднять вопрос о его поведении на комиссии по этике в ГД.