Пока вы спали: работодатели попросили скидку на пенсии

Россиян стали чаще не пускать в Израиль

В Израиле участились случаи отказов россиянам во въезде в страну, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Тель-Авиве. По словам собеседника агентства, за весь 2017 год таковых было 1,7 тысячи, а лишь за первую половину 2018-го — 2,2 тысячи. Дипломат отметил, что израильские власти объясняют это участившимися запросами со стороны россиян на предоставление политического убежища, причем не по политическим, а по экономическим причинам — такие граждане прилетают как туристы и запрашивают убежище, чтобы иметь возможность работать, пока запрос рассматривается.

В Россию вернулись «выбивалы» долгов

В России возрождается рэкетирство, сообщают «Известия» . В последнее время все чаще становится известно о похищенных ради выбивания долгов россиянах. Издание объясняет это не самой лучшей экономической ситуацией в стране, а собеседник в полиции рассказал «Известиям», что чаще и лучше других долги выбивают преступные группировки с Кавказа — чеченские и дагестанские.

Россиян обманывают из-за нового закона

Россияне начали становиться жертвами мошенников из-за закона, который еще не вступил в силу, сообщает Российская газета ». По ее данным, мошенники уже используют закон, который позволит банкам блокировать подозрительные операции по картам клиентов. Злоумышленники присылают своим жертвам СМС якобы от Центрального банка о том, что их карты якобы были заблокированы и предлагают разблокировать их за определенную сумму.

Бизнес просит скидку на пенсии

Регионы сравнили по цене ЖКХ

Меньше других за ЖКХ платят жители Алтая, Дагестана и Хакасии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. По оценке агентства, среднестатистическая семья в этих регионах ежемесячно тратит на услуги ЖКХ 2081, 2252 и 2274 рублей. Дороже других услуги жилищно-коммунального хозяйства обходятся жителям Камчатского края (10077), Ямало-Ненецкого автономного округа (8901) и Магаданской области (8013).