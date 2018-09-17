Путин отказал в помиловании Урлашову 

Президент России Владимир Путин отказал в помиловании бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову, осужденному за взятки. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя Урлашова Светлану Ефимову.
Она также сообщила, бывший чиновник не собирается подавать повторное прошение о помиловании, поскольку считает это «бессмысленным».
Евгений Урлашов был задержан в 2013 году и в 2016 году приговорен к 12,5 годам лишения свободы по делу о получении взятки в особо крупном размере от руководителя компании «Радострой» Сергея Шмелева, а также о получении взятки в особо крупном размере от гендиректора «Ярдорстрой» Эдуарда Авдаляна.
В марте 2018 года Урлашов направил президенту РФ ходатайство о помиловании, профильная комиссия через месяц после этого из соображений гуманности рекомендовала сократить срок наказания с 12,5 лет до 9 лет лишения свободы.
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в мае дал отрицательное заключение на ходатайство Урлашова.