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Пост в сети спас семью от затопления
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Пост в сети спас семью от затопления 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: соцсети
Семье из американского города Нью-Берн, многие районы которого были затоплены в результате мощного урагана «Флоренс», удалось спастись благодаря социальным сетям. Об этом сообщает Fox 31.
Местная жительница по имени Брианна Перри (Breeanna Perry) рассказала журналистам, что узнала о потопе, сидя дома в своей комнате перед телевизором. Женщина хотела встать и поговорить с матерью, однако почувствовала под ногами воду.
Перри быстро отключила электричество в доме и позвонила спасателям, однако те не пришли на помощь, потому что были заняты более серьезными проблемами в затопленном городе. Так как вода быстро прибывала, женщине вместе с ее матерью и бабушкой пришлось переместиться на чердак. Помощи ждать было неоткуда, поэтому женщина решила написать о тяжелом положении в Twitter.
«Если кто-нибудь может помочь… Наши машины под водой, как и наш дом. Мы застряли на чердаке. Телефон почти разрядился, пожалуйста отправьте нам помощь», — написала Перри, в конце сообщения указав свой адрес.
Пост Перри быстро разошелся по сети, набрав более пяти тысяч ретвитов всего за несколько часов. Благодаря этому о проблеме узнали волонтеры из организации Cajun Navy, которые занимаются спасением людей после природных катаклизмов. Спустя несколько часов, когда уровень воды опустился, добровольцы подошли к ее дому и помогли семье эвакуироваться из затопленного здания.
После случившегося женщина поблагодарила всех неравнодушных пользователей Twitter за их помощь в спасении ее семьи. «Спасибо всем, кто откликнулся и помог. Очень страшный опыт для меня и моей семьи, которая теперь в безопасности», — написала Перри.
Американка вместе с матерью и бабушкой поселились в отель, однако на следующее утро его тоже затопило, поэтому семью эвакуировали снова.
Так как Перри и ее родственники остались без денег и жилья, лучшая подруга женщины запустила благотворительную кампанию по сбору средств для помощи пострадавшей семье. Ссылку на нее опубликовали в вирусном треде, поэтому за первые несколько дней пользователи Twitter пожертвовали более 2,1 тысячи долларов (более 140 тысяч рублей).
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