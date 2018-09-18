Курильщиков не пустят к жилым домам

Курильщиков не подпустят к жилым домам

Список мест, где в России запрещено курить, может пополниться территорией у подъездов многоквартирных домов. Расстояние, ближе которого будет запрещено затягиваться сигаретой, составит 10 метров — это прописано в соответствующем законопроекте.

Не исключено, что ко второму чтению инициативы запретная зона может составить 15 метров и более. Об этом « Парламентской газете » рассказал член Комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев.

«Мы обсуждали эту инициативу с коллегами — депутатами ранее, звучали разные мнения по поводу удалённости от подъездов. Но даже если останется норма в 10 метров, будет уже хорошо», — сказал Варфоломеев.

Он уверен, что если законопроект будет принят, то будет необходимо провести мониторинг его исполнения и подумать, в каких ещё местах можно оградить граждан от курящих соотечественников.

Сейчас запрещается курить на лестничных клетках, в лифтах, на чердаках, в подвалах, на технических этажах многоквартирных домов.

«Антитабачный» закон был принят в феврале 2013 года и ограничил места и территории, где курение разрешено. Под запретом оказались территории вузов, школ, учреждений культуры, спортивных объектов, больниц и поликлиник. Позже к ним добавились вокзалы, аэропорты и выходы из станций метро.

«Но территории вокруг многоквартирных домов были упущены в этом перечне. А ситуация, когда курильщики собираются у подъездов, очень распространена. При этом все, кто живёт в доме, вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные квартиры. А жители нижних этажей многоквартирных домов становятся заложниками данной ситуации», — отмечают авторы в пояснительной записке к законопроекту.

В 2017 году количество взрослых курильщиков в России составило 45% мужчин и 15% женщин.