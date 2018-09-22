В Армянске отменили режим ЧС

Об этом во время рабочей поездки по Ставрополью сообщил глава Республики Сергей Аксенов

Снят режим ЧС, сегодня все нормально, с повышением температур небольшой фон присутствует, но с воскресенья ожидается похолодание, и уверены, что все это будет в норме. Сегодня никаких оснований для ЧС нет. Все мероприятия, связанные с очисткой водой поверхностей тротуаров, дорог в городе Армянске, мероприятия, связанные с завозом известковых растворов на кислотонакопитель, продолжаются, — приводит его слова ТАСС.

Как ранее сообщал «Ридус», вброс неизвестного ядовитого вещество в атмосферу произошел в ночь с 23 на 24 августа. Позже стало известно, что попадание химических соединений в атмосферу произошло из-за испарения воды в сливном коллекторе завода «Крымский титан» , который прежде подпитывался за счет воды из ныне перекрытого Украиной Северо-Крымского канала.

Позже крымские власти приняли решение о временной эвакуации проживающих в Армянске детей и 9 сентября полностью остановили производство на предприятии.