Участник Pussy Riot Петр Верзилов ослеп и оглох

Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов ослеп, оглох и не способен самостоятельно передвигаться. Об этом сообщает Reuters.

После того, как активиста доставили на лечение в Германию , его состояние начало улучшаться. «Ему лучше. Все хорошо», — заявила его гражданская жена Вероника Никульшина , отказавшись от подробностей.

Верзилова вывезли на частном самолете из России за счет организации «Кино за мир». В сети появились снимки, на которых немецкие парамедики готовят активиста к перевозке в больницу. На этих фотографиях Верзилов лежит на каталке с закрытыми глазами. Также появилось 11-секундное видео с Верзиловым, сидящим в самолете.

Ранее отмечалось, что врачи стабилизировали состояние Верзилова, чтобы его можно было выписать из реанимации, но у него все еще сохраняются галлюцинации и острое полиморфное психотическое расстройство.

Активиста госпитализировали 11 сентября, а 15-го он очнулся. Причины случившегося пока неизвестны.