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Крымскому мосту вынесли вердикт
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Крымскому мосту вынесли вердикт
Крымскому мосту вынесли вердикт

Ротенберг уверен, что Крымский мост простоит сто лет 

РИА Новости + ещё 2 25 минут назад
Председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг уверен, что Крымский мост простоит 100 лет.
"Сто лет простоит, я думаю. Да, уверен. Абсолютно. Здесь работало много научных институтов, взвесили все, померили. Если будет мост немножечко сейсмика какая-то трясти, сваи установлены таким образом, что им это не страшно. Они под разными углами установлены. Мост будет стоять", — сказал он в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия — 1".
По его словам, строительство идет в графике, отставаний нет. На стройке работают порядка 8 тысяч человек вахтовым методом.
"В общей смете у нас 227,9 миллиарда, мы идем по смете, никаких дополнительных финансовых ресурсов не просим", — рассказал Ротенберг.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.
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