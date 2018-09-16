Крымскому мосту вынесли вердикт

Ротенберг уверен, что Крымский мост простоит сто лет

"Сто лет простоит, я думаю. Да, уверен. Абсолютно. Здесь работало много научных институтов, взвесили все, померили. Если будет мост немножечко сейсмика какая-то трясти, сваи установлены таким образом, что им это не страшно. Они под разными углами установлены. Мост будет стоять", — сказал он в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия — 1".

По его словам, строительство идет в графике, отставаний нет. На стройке работают порядка 8 тысяч человек вахтовым методом.

"В общей смете у нас 227,9 миллиарда, мы идем по смете, никаких дополнительных финансовых ресурсов не просим", — рассказал Ротенберг.