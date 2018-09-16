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«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
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Российский олигарх поведал о «мальчишеских забавах» с Путиным 

Lenta.ru + ещё 2 39 минут назад
Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что общается с Владимиром Путиным на «ты» как с давним знакомым, но на «вы» как с президентом. Об этом он рассказал в интервью в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1», передает РБК в воскресенье, 16 сентября.
«С президентом на "вы", а с человеком, с которым я знаком с детства, на "ты". Было бы глупо, если бы я его называл на "вы"», — отметил Ротенберг.
По словам бизнесмена, его «трогательные отношения» с Путиным едва ли вызывают ревность у кого-то из окружения президента.
«Мы выросли вместе, поэтому это из детства у нас осталось. Я не думаю, что это у кого-то может вызывать какую-то ревность. Это такие мальчишеские забавы, из той еще, мальчишеской, жизни. Это ни в коем случае не касается президента Российской Федерации. У нас такие отношения с детства. А президент — это совсем другое», — пояснил он.
Ротенберг также отметил, что ему было очень приятно, когда Путин, проехав на грузовике по Крымскому мосту, остался доволен. «Он приблизился, и в его глазах была такая радость, и мне было очень приятно, что ему это, конечно, доставляет огромную радость и удовольствие», — поделился бизнесмен.
30 июля 2014 года Евросоюз внес Ротенберга в санкционный список как «давнего знакомого» Путина и основного акционера компании, получившей право разработать проект строительства моста в Крым. Мост через Керченский пролив начали возводить в 2016 году. Движение по нему было открыто в мае 2018 года, первым по мосту проехал президент России за рулем КамАЗа.
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