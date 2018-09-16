Умерла режиссер-документалист Ирина Бессарабова 

Режиссер документального кино и телевидения, поэт Ирина Бессарабова скончалась на 58-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье член комиссии неигрового кино Союз кинематографистов РФ Сергей Мирошниченко.
"Мне позвонили близкие Ирины Юрьевны и сказали, что вчера ночью она скончалась", — отметил документалист, не уточнив причины смерти. — Для меня это известие стало неожиданным".
Место и время прощания пока не сообщаются.
"В последние годы мы много работали вместе с Бессарабовой, я знал, что она болеет, но ее кончина меня просто поразила", — сказал ТАСС киновед Андрей Шемякин.
Ирина Бессарабова — член Союза кинематографистов РФ, Союза писателей Москвы. Она закончила отделение режиссуры ВГИКа, поставила по своему сценарию художественный кинофильм "Пол-листа бумаги", писала сценарии для своих кино— и телефильмов. Бессарабова — автор фильмов "Алые паруса Василия Ланового", "Свобода по-русски", кинокартины про работу режиссера Андрея Смирнова.