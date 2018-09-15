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Комики пошутили о Петрове и Боширове
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Комики пошутили о Петрове и Боширове 

Рамблер 51 минуту назад
Участковый-юморист пообещал найти пропавших «отравителей» Скрипалей. Известный юморист Андрей Рожков (шоу «Уральские пельмени») опубликовал в соцсетях ролик о том как он в образе полицейского ищет исчезнувших Александра Петрова и Руслана Боширова.
>> «Отравители» Скрипалей пропали
Комик опубликовал в Instagram небольшой видеоролик, в котором пытается разыскать «пропавших».
«Значит так, товарищи Петров и Боширов, я вас все равно найду, где бы вы ни прятались», — говорит Рожков в образе участкового, передвигаясь за сценой и осматривая все вокруг.
Александр Петров и Руслан Боширов, по версии британских спецслужб, являются сотрудниками ГРУ и «отравителями» шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Мужчины отрицают причастность к отравлению и утверждают, что являются предпринимателями.
Ранее Петров и Боширов дали единственное интервью прессе, после чего пропали из медийного поля.
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