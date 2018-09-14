Собчак жестко высказалась об «отравителях»

Собчак обрушилась на потеющую перед «геями-отравителями» Симоньян

Интервью с "отравителями" Скрипалей шокировало Ксению Собчак . Телеведущая и экс-кандидат в президенты предполагает, что выступление Петрова и Боширова было задумано, как троллинг высочайшего класса.

"Честно говоря, я никак не могу прийти в себя от событий последних дней. Ведь это сюр, фарс и так не может быть потому, что это же прям сакральные, мощно заряженные на страх для русского человека слова "ГРУ" "силовые структуры" и вдруг…такоээ?", — написала светская львица в своем Instagram (орфография и пунктуация оригинала — Прим. ред).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 14 Сен 2018 в 4:24 PDT Собчак отметила также "то ли от позора, то ли от ответственности потеющую Симоньян", а также тот факт, что Петров с Бошировым так и не пожелали раскрыть детали своего бизнеса, ради которого они часто выезжают за границу.

Удивили теледиву и двусмысленные ответы парней про личную жизнь.

"…Такое ощущение, что легенду про геев парням дали в наказание за проваленную операцию", — написала Собчак.

И отметила, что ей понравился весь рассказа "об упорных русских парнях на стероидах, приехавших из Хрущевки за тридевять земель в столицу Великобритании. Какой там Тауэр и Бигбен? Только известный на весь мир Солберецкий Собор. Только хардкор", — иронизирует журналистка.

Светская львица предположила, что это интервью — "наивысшего класса, наитончайший троллинг всего мира… Эстетика троллинга — уровень Бог". Но все же, такая красивая версия оставляет у Собчак некоторые сомнения. И она заключает, что, скорее всего, это неудачная попытка понравиться всем, в результате герои истории выглядели как Бивис и Батхед.

Напомним, бывший сотрудник Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в начале марта в городке Солсбери недалеко от Лондона. Власти Соединенного Королевства без предъявления доказательств обвинили Россию. Москва отвергает обвинения в свой адрес. Позже Лондон опубликовал фотографии россиян, якобы подозреваемых в причастности к покушению — Александра Петрова и Руслана Боширова.

"Отравителям" порекомендовал выйти в эфир Владимир Путин . Президент России, выступая на Восточном экономическом форуме, призвал их объявиться и поговорить со СМИ. Накануне "подозреваемые" дали интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян.

Пользователей Сети, в частности, заинтересовало, почему друзья отправились в отпуск сугубо мужской компанией — намекали на их нетрадиционную сексуальную ориентацию. На похожий вопрос Симоньян мужчины ответили, что не стоит углубляться в их личную жизнь.